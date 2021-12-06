«Очень зол!»: появилась фотография Кейт Миддлтон, которая вывела принца Уильяма из себя

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в университете Сент-Эндрюса, будучи студентами первого курса почти 20 лет назад. После того, как о романе пары стало известно общественности, за Кейт начали буквально следить журналисты.
После окончания университета она переехала в Лондон, где жила на съемной квартире со своей сестрой Пиппой. Однажды, это было в октябре 2007-го, Кейт ехала в автобусе, где ее и «подловил» объектив папарацци. Кадр был представлен в документальном фильме «5 канала».
Букингемскому дворцу это не понравилось: как же так — будущая королева едет в автобусе. Уильям, узнав об этом, был «очень зол», пишет Express.
Тогда же редакторам всех лондонских газет было направлено письмо, в котором их просили сохранить в тайне подробности личной жизни Кейт Миддлтон.
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