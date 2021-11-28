Меган Маркл и принц Гарри намерены помириться с королевской семьей

Герцоги Сассекские в прошлом году отказались от исполнения королевских обязанностей.

В апреле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри улетели за океан строить новую жизнь. Они отказались от исполнения королевских обязанностей и обеспечили себе финансовую независимость, заключив ряд крупных сделок.

Решение герцогов Сассекских королевская семья восприняла тяжело. Масла в огонь подлило интервью Меган и Гарри Опре Уинфри в марте этого года. Во время двухчасовой беседы супруги рассказали шокирующие подробности жизни при дворце.

По мнению королевского эксперта Эда Оуэнса, в скором времени Меган и Гарри помирятся с королевской семьей.

«В скором будущем произойдет какое-то примирение. Это все зависит от того, как долго продлится правление королевы Елизаветы II», — цитирует эксперта Express.

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