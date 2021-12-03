«Пока, зайка. Учись, пока я жив»: подопечная Градского на шоу «Голос» вспомнила, что он сказал ей на прощание

Татьяна Качурина была одной из последних, кто общался с Александром Градским перед смертью.

В эту пятницу, 3 декабря, Первый канал покажет эфир шоу «Голос», который был записан в середине ноября. Еще при жизни известного музыканта и наставника проекта Александра Градского.

Подопечная Александра Борисовича Татьяна Качурина — одна из последних, кто общался с маэстро перед смертью.

«Я разговаривала с ним во вторник, в среду мы переписывались. В четверг, пятницу и субботу Градский уже был без сознания, — поделилась участница шоу «Голос». — Тот последний телефонный разговор навсегда в памяти, я переосмысливаю то, что он мне сказал. Как будто заранее понимал и чувствовал, поэтому давал наставления».

Татьяна Качурина вспомнила, что Александр Градский советовал ей не обращать внимания на то, что о ней подумают. Главное — помнить, что на сцену выходят «делать искусство».

«На прощание Александр Борисович сказал: «Ну все, пока, пока, зайка. Учись, пока я жив!» — поделилась Татьяна Качурина со «Стархитом».

Напомним, Александр Градский умер в ночь на 28 ноября. 1 декабря состоялось прощание с мэтром.

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