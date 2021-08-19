Черная классика: Ирина Хакамада и Ирина Тонева показали, как по-разному можно носить темные жакеты

Солистка группы «Фабрика» — Ирина Тонева и журналист Ирина Хакамада появились на премьере триллера «Воспоминания» в одинаковой цветовой гамме. При этом у каждой любительницы хорошего кино была своя версия идеальной черной куртки.

Заметим, что черная одежда давно стала классикой. Российские звезды часто отдают предпочтение аксессуарам и обуви этого цвета. Они миксуют их с черным кожаным верхом и пышными сетчатыми юбками цвета беззвездного ночного неба. Мода на черный не прекращается. Вот и Ирина Хакамада с Ириной Тоневой показали наряды с элементами черного на премьере фильма «Воспоминания».

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Хакамада и Тонева продемонстрировали темные куртки. Общественный деятель решила сделать свой образ более спортивным. К черной куртке-косухе из замши Хакамада добавила бейсболку в тон.

А вот ее тезка и исполнительница — Ирина Тонева — не стала поклонницей стиля спорт-шик в этот вечер. На светском мероприятии певица предстала в черном пиджаке с мужского плеча. Под этим элементом гардероба Тоневой было белоснежное короткое платья опять-таки свободного кроя.

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