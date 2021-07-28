«Он сидел и смотрел на меня полтора часа»: как Орлова познакомилась со своим возлюбленным

Ведущая «Дома-2» близка с Валерием уже два года и уже год живет с ним гражданским браком.

Ольга Орлова два года счастлива в отношениях с мужчиной по имени Валерий, которого считает настоящим подарком судьбы. До знакомства с ним она два года была одинокой, и это ей категорически не нравилось. Ведь выходные ей чаще всего приходилось проводить одной, в то время, как ее друзья и коллеги общались с близкими.

Многие ей советовали немного снизить планку, которую она задала по отношению к своим потенциальным возлюбленным. Однако ведущая категорически не пожелала этого делать. На YouTube-шоу Fametime TV она заявила, что ей лучше остаться навсегда одной, чем поступиться своими принципами. В итоге счастье нашло ее само. Как говорит Ольга, ее возлюбленный оказался даже намного лучше всех возможных ее чаяний и грез.

«Меня боженька во второй половине жизни поцеловал в макушку. Мы почти два года вместе, и я могу сказать точно, что после 40 жизнь только начинается. Это мои лучшие годы», — сказала Орлова.

Со своим бойфрендом ведущая познакомилась довольно банально — в ресторане. Она призналась, что с ней в принципе достаточно просто завести разговор, поскольку она человек интеллигентный, но при этом сразу понимает, кто с какой целью к ней подходит.

«Он сидел и смотрел на меня полтора часа, я видела, что он хочет подойти, но не решался. Я сидела с подругой, а он с другом. И он смотрел на меня полтора часа грустными-грустными глазами. Мне уже даже самой захотелось к нему подойти и узнать, не случилось ли у него чего. И все-таки, когда моя подруга вышла на улицу, а я уткнулась в Instagram, вдруг неожиданно услышала: «Здравствуйте, Ольга». Он сидел напротив. С тех пор мы не расставались ни на один день», — поведала телезвезда.

При этом Орлова не скрывает, что ее Валера совсем не умеет ухаживать, но из-за его теплого отношения к ней ведущую это мало волнует. Рулить отношениями взялась она сама, а вот за их финансовую сторону отвечает полностью бойфренд. Пара уже около года живет вместе.

Звезда «Дома-2» до сих пор не желает раскрывать его рода занятий и внешности, хотя говорит, что не прячет его специально. «Я просто его не афиширую. Счастье любит тишину», — сказала Ольга.

Она заверила, что ее бойфренд не женат, и он не занимается шоу-бизнесом.

Смотрите также