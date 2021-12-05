«Праздник касается только меня»: Гоген Солнцев поделился эмоциями в день рождения

5 декабря свой день рождения отмечает эпатажный участник многочисленных телешоу Гоген Солнцев. В 2021 году ему исполнился 41 год.

Личный праздник мужчина отмечает за границей в кругу близких людей. Для него это очень особенная дата, так как в день рождения вся радость и все поздравления адресованы имениннику.

«Во мне эгоизм больше играет, когда праздник касается только меня. Когда ты в центре внимания, и тебя чествуют. Какие-то тосты тебе посвящают, и это приятнее, чем когда ты в общей кутерьме отмечаешь какой-то федеральный или международный праздник», — поделился Солнцев с журналистами ФАН.

Звезда телешоу рассказал, что у него на будущий год скапливаются не мечты, а планы, и их уже много. Гоген также отметил, что для него 2021-й был полон весьма нелегким периодом.

«Потому что много трудностей, много разочарований и всякие коронавирусы, и новые штаммы. И мало куда можно поехать, и все эти QR-коды, да и в семейной жизни тоже есть свои неурядицы», — посетовал именинник.

Напомним, в 2021 году Гоген Солнцев женился на дочери своей предыдущей жены Екатерины Терешкович Полине. Девушка утверждала, что она беременна от бывшего отчима, но потом выяснилось, что это обман.

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