«Люба»: Юлия Проскурякова украсила голову чепчиком буфетчицы из 80-х годов прошлого века

Молодая жена именитого композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова поделилась в Instagram селфи, на котором предстала в образе буфетчицы из 80-х годов прошлого века.

Голову Юлии Проскуряковой украшает белый кружевной чепчик, очень напоминающий тот, в которых перед покупателями появлялись труженицы общепита.

«Люба», — подписала кадр Юлия Проскурякова.

Как оказалось, это образ для съемок в сериале «Анка с Молдаванки», в котором Юлия Проскурякова, по ее словам, играет «неэпизодическую роль».

«Нежнятина! Любимая певица, а теперь и актриса!», «Юля! Новых жизненных, реальных ролей! Самая востребованная и любимая нами!», «Симпатичная Люба! Хороших съемок», «Вот опять я за стойкой буфета для поправки бюджета служу», — высказались подписчики Юлии Проскуряковой. «Только я не совсем буфетчицу играю, но все остальное — в точку», — ответила поклонникам Юлия Проскурякова.

Напомним, на съемки в Новороссийск жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова отправилась сразу после юбилейного концерта мужа.

Шоу, кстати, не обошлось без скандала, который спровоцировало появление на нем бывшей жены Игоря Николаева Наташи Королевой.

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