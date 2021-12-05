«Разыграла историю с семьей, детьми, замком»: друг Аллы Пугачевой уверен, что ее место на сцене, а не дома

Музыкант Александр Левшин считает, что Примадонна часто ностальгирует по былой славе и скучает по нему.

Известный музыкант, солист группы «Рецитал», 68-летний Александр Левшин несколько лет плотно сотрудничал с Аллой Пугачевой.

Примадонна, по его словам, оказывала ему, тогда молодому музыканту, знаки внимания. Причем, делала это довольно настойчиво.

Александр Левшин уверен, что звезда и сейчас, будучи замужем и имея двух детей-близнецов, вспоминает былые дни, скучает по нему и своей славе.

«Алла знает, что я к ней искренне отношусь, и я уверен, она тоже по мне скучает. Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком. Думаю, перебирая свои записи и фотографии, ей не хватает собеседника-очевидца», — высказался Александр Левшин в беседе с изданием «Собеседник».

Ранее музыкант говорил, что не считает Аллу Пугачевой Примадонной, а ее вокальный дар – чем-то уникальным.

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