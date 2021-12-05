«Быть мальчиком у известной женщины?»: солист «Рецитала» — о знаках внимания, которые ему оказывала Пугачева

Известный музыкант Александр Левшин заявил, что ему претила слава Челобанова и Кузьмина.

Певец, гитарист, композитор, солист группы «Рецитал» Александр Левшин несколько лет сотрудничал с Аллой Пугачевой.

По его словам, Примадонна два года оказывала ему знаки внимания. Но напрасно. Левшин тогда уже был женат и изменять супруге с Аллой Пугачевой не входило в его планы.

«Два года подряд она мне оказывала знаки внимания. Я был достаточно смазлив, да и талантлив, как оказалось. Потом мы с ней разругались. Даже был уверен, что меня уволят, так она меня стала прессовать», — поделился Александр Левшин.

Он добавил, что у него с Аллой Пугачевой были очень неровные отношения. Левшин прекрасно понимал, что ему совершенно нечего дать звезде. Да и участь молодых музыкантов, которых пригревала у себя Алла Борисовна, Александра Левшина не прельщала.

«Какой смысл, как Челобанов или Кузьмин, быть мальчиком у известной женщины? Мне эта роль показалась неблагородной», — приводит высказывание Александра Левшина «Собеседник».

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