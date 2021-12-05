«Не просто красовалась голосом или бедром»: друг Аллы Пугачевой объяснил ее бешеную популярность

Солист группы «Рецитал», известный музыкант Александр Левшин заявил, что Алла Пугачева уникальна не потому, что лучше всех поет.

Солист группы «Рецитал» Александр Левшин в свое время сотрудничал с Аллой Пугачевой. Музыкант объяснил, в чем уникальность и причина бешеной популярности Аллы Пугачевой у нескольких поколений зрителей.

Он также заявил, что не считает Пугачеву Примадонной.

«Алла — не Примадонна. Да, она написала одноименную песню, посвященную Людмиле Гурченко. Ведь Алла пела песню, обращаясь исключительно к актрисе», — высказал свое мнение Александр Левшин.

Что касается вокальных данных певицы, то, по мнению Александра Левшина, у Ларисы Долиной, например, они более мощные. Но Алла Пугчева, по его словам, брала не только голосом.

«Алла уникальна не потому, что она лучше всех поет. Она заняла нишу редкого жанра — музыкально-драматического эстрадного спектакля. Она делает миниатюры, играет песню, как маленькую сценку. Она не просто красовалась голосом или бедром. Например, у Долиной — нереальный голос, но Алла рассказывала женщинам про женскую долю. В этом — ее сила и магия», — цитирует Александра Левшина «Собеседник».

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