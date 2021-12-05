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«Не просто красовалась голосом или бедром»: друг Аллы Пугачевой объяснил ее бешеную популярность

Солист группы «Рецитал», известный музыкант Александр Левшин заявил, что Алла Пугачева уникальна не потому, что лучше всех поет.

«Не просто красовалась голосом или бедром»: друг Аллы Пугачевой объяснил ее бешеную популярность
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Солист группы «Рецитал» Александр Левшин в свое время сотрудничал с Аллой Пугачевой. Музыкант объяснил, в чем уникальность и причина бешеной популярности Аллы Пугачевой у нескольких поколений зрителей.

Он также заявил, что не считает Пугачеву Примадонной.

Александр Левшин
Александр Левшин. Фото: Global Look Press

«Алла — не Примадонна. Да, она написала одноименную песню, посвященную Людмиле Гурченко. Ведь Алла пела песню, обращаясь исключительно к актрисе», — высказал свое мнение Александр Левшин.

Что касается вокальных данных певицы, то, по мнению Александра Левшина, у Ларисы Долиной, например, они более мощные. Но Алла Пугчева, по его словам, брала не только голосом.

«Алла уникальна не потому, что она лучше всех поет. Она заняла нишу редкого жанра — музыкально-драматического эстрадного спектакля. Она делает миниатюры, играет песню, как маленькую сценку. Она не просто красовалась голосом или бедром. Например, у Долиной — нереальный голос, но Алла рассказывала женщинам про женскую долю. В этом — ее сила и магия», — цитирует Александра Левшина «Собеседник».

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