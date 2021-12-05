«А у нас праздничное настроение!»: Ани Лорак предстала дома с дочкой около дизайнерской елки 

Российские звезды уже начинают украшать свои дома к Новому году. Ранее праздничным интерьером похвасталась Кети Топурия, которая не только поставила большую елку с красными игрушками, но и облачила в еловые ветви камин, часы и лестницу.

Теперь свой нарядный дом представила публике Ани Лорак. Певица запечатлелась с дочерью Оливией возле сверкающей зеленой красавицы. На обнародованном фото также можно было увидеть красивый камин в ветвях и рядом – мини-елочки.

«А у нас дома уже праздничное настроение на всю. Нашему Тоше сегодня исполнился годик и месяц. Поэтому решили украсить дом раньше и к встрече 2022-го выбрали дизайнерскую елку», — рассказала Ани Лорак в личном блоге.

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