Прикид «а-ля рокерша»: Наталья Ветлицкая показала редкое фото своей неформальной дочери

Наталья Ветлицкая крайне редко делится в социальных сетях моментами из личной жизни, стараясь эту сторону своего бытия хранить в секрете от широкой публики. Однако на этот раз она сделала исключение.

В личном блоге звезда поделилась фотографией своей взрослой дочки Ульяны, которая родилась в 2004 году. Она вместе с мамой живет в Испании и совершенно не похожа по стилю на свою знаменитую родительницу.

Ветлицкая сфотографировала наследницу в кафе, куда она пришла в стиле «а-ля рокерша», облачившись в брутальную футболку с граффити, шапочку бини, перчатки-сетки и кожаные браслеты с шипами.

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