«Я в восторге!»: дочь Лорак восхитила Киркорова нарядом в неоновом тоне, который советовал Васильев

На «Модном приговоре» Первого канала стартовала серия программ, где будут разбирать моду для детей. По этому случаю на шоу пригласили в качестве судей отечественных звезд с детьми.
Место фэшн-судьи в новом выпуске проекта вместо Александра Васильева занял Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, а в кресле защитника оказалась Ани Лорак на пару с наследницей Софией.
Алла Виктория предстала в студии в образе Круэллы, столь эксцентричный наряд был неслучаен. Девочка как раз отмечала 10-летие и костюм ей купил папа в качестве подарка, устроив тематическую вечеринку.
Ну а София, хоть и появилась в городском образе, но весьма ярком. Она примерила твидовую юбку-шорты, шерстяное поло, массивные кроссовки, завершив свой стайл модной сумочкой, — все в неоновом салатовом оттенке.
Ранее к этому тону советовал присмотреться Александр Васильев всех зрителей, кто хочет выгодно смотреться на фото в социальных сетях. По словам историка моды, флуоресцентные тона отлично смотрятся на мониторах и в телефонах.
Филипп Киркоров пришел в восторг от сочного аутфита Софии.
«Я в восторге от того, как одета сегодня София!» — сказал Киркоров.
Дочь Ани Лорак призналась, что свой комплект она подбирала вместе с мамой.
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