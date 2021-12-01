«Я в восторге!»: дочь Лорак восхитила Киркорова нарядом в неоновом тоне, который советовал Васильев

София призналась, что составила комплект для «Модного приговора» с мамой.

На «Модном приговоре» Первого канала стартовала серия программ, где будут разбирать моду для детей. По этому случаю на шоу пригласили в качестве судей отечественных звезд с детьми.

больше по теме Мамина радость: Надя Михалкова показала повзрослевших детей от Резо Гигинеишвили Снимком актриса поделилась в своем инстаграме.

Место фэшн-судьи в новом выпуске проекта вместо Александра Васильева занял Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией, а в кресле защитника оказалась Ани Лорак на пару с наследницей Софией.

Алла Виктория предстала в студии в образе Круэллы, столь эксцентричный наряд был неслучаен. Девочка как раз отмечала 10-летие и костюм ей купил папа в качестве подарка, устроив тематическую вечеринку.

Ну а София, хоть и появилась в городском образе, но весьма ярком. Она примерила твидовую юбку-шорты, шерстяное поло, массивные кроссовки, завершив свой стайл модной сумочкой, — все в неоновом салатовом оттенке.

Ранее к этому тону советовал присмотреться Александр Васильев всех зрителей, кто хочет выгодно смотреться на фото в социальных сетях. По словам историка моды, флуоресцентные тона отлично смотрятся на мониторах и в телефонах.

Филипп Киркоров пришел в восторг от сочного аутфита Софии.

«Я в восторге от того, как одета сегодня София!» — сказал Киркоров.

Дочь Ани Лорак призналась, что свой комплект она подбирала вместе с мамой.

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