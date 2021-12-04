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Гроздья ягод, льдинки и красные шары: как украсила Кети Топурия свою новогоднюю елку

Певица подготовила свой дом ко встрече следующего года.

Гроздья ягод, льдинки и красные шары: как украсила Кети Топурия свою новогоднюю елку
Кети Топурия. Фото: Global look press

Кети Топурия украсила свой дом к Новому году. Естественно, что центральным звеном дизайна ее дома стала елка.

На лесной красавице оказались многочисленные игрушки красного цвета: шары, гроздья ягод, мишки, лошадки и другие зверюшки. Льдинки, прозрачные, красивые и очень похожие на настоящие, заворожили дочь Кети Топурии, которая может рассматривать их до бесконечности.

Этой красотой очаровался даже маленький сын артистки Адам, который еще передвигается по дому на ходунках.

Камин, лестница и большой деревянный стол в холле тоже не остались без новогодних украшений.

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