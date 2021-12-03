«Пришла поддержать»: Сергей Безруков показал модную Аллу Пугачеву в освежающем образе

Актер Сергей Безруков разместил на личной странице в Instagram снимки Никиты Преснякова и Аллы Пугачевой. Знаменитость рассказал, что жена Максима Галкина посетила его театр и восхитилась игрой внука.

Напомним, Безруков является художественным руководителем Губернского театра. Никита Пресняков играет в этом театре в спектакле «Безымянная звезда».

Поддержать внука пришла Алла Пугачева. Примадонна появилась в театре в вязаном свитшоте с V-образным вырезом. Поверх белоснежной кофты Алла Борисовна накинула молочный кардиган.

Пугачева дополнила образ джинсами из светлого денима и сумкой через плечо в тон кардигану.

«Дорогие наши зрители! Вчера к нам в Губернский театр на «Безымянную звезду» пришла Алла Борисовна Пугачева. Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о нашем театре и наших артистах!!! Будем рады видеть снова в нашем МГТ», – заявил Безруков.

Пугачева позировала с любимым внуком после концерта.

Напомним, ранее Сергей Безруков исполнил свою детскую мечту. Артист стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!».

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