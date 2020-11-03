Фотограф Аллы Пугачевой показал редкий снимок группы «Рецитал» с юным Игорем Николаевым

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — Роман Родин в Instagram разместил редкий архивный снимок группы «Рецитал». На фотографии, в частности, можно увидеть еще совсем юного музыканта и композитора Игоря Николаева. Именно коллектив Аллы Пугачевой много лет назад дал ему дорогу в творческую музыкальную жизнь. В далеком 1980 году он начал работать в этой группе клавишником и аранжировщиком.

Между тем Роман Родин поздравил с днем рождения своего давнего друга музыканта Талгата Тухтамышева. Он также выступал в «Рецитале», гремевшей когда-то на весь Советский Союз.

«Сегодня отмечает день рождения Талгат Тухтамышев! С праздником!» Роман Родин

Напомним, что в 1983 году Алла Пугачева записала первые песни, написанные для нее Игорем Николаевым. Это такие композиции, как «Айсберг» и «Расскажите, птицы». Впервые они были исполнены Примадонной в программе «Новогодний аттракцион» в 1984 году.