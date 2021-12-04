Бабушка оценила: Алла Пугачева пришла на спектакль к старшему внуку

Накануне Алла Пугачева пришла в театр, чтобы поддержать старшего внука Никиту Преснякова. Об этом рассказал актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков.

По маминым стопам (Кристина Орбакайте играет в театре «Современник» — прим.ред.) Никита Пресняков пошел в 2021 году, когда принял предложение сыграть в постановке «Безымянная звезда» в Губернском театре Сергея Безрукова. Премьера состоялась весной, но легендарная бабушка Никиты смогла увидеть постановку только сейчас.

Примадонна посмотрела постановку, пришла к внуку за кулисы, чтобы выразить свое почтение, а также пообщалась со всей труппой и Сергеем Безруковым.

больше по теме Валерия в ярком свитере и морковных брюках показала, как выглядеть стильно и молодо Стилист Алсу Арна оценила модный образ певицы и пришла в восторг.

Хотя в самом детстве Никита Пресняков твердо решил, что никогда не выйдет на сцену, однако гены взяли свое, и жизнь распорядилась иначе. Сейчас Никита Пресняков — популярный музыкант и мастер перевоплощений, кино- и театральный актер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!