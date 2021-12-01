В яркой шапочке: вдова Александра Градского не стала покрывать голову черным платком на прощании с ним

Марина Коташенко предпочла появиться на траурной церемонии без головного убора, но в темном одеянии.

В эту среду, первого декабря, Москва и вся страна прощалась с известным музыкантом, народным артистом России Александром Градским.

Наставник шоу «Голос» умер 28 ноября от ишемического инсульта, ему было 72 года.

Церемония прощания состоялась в театре «Градский холл», а затем тело Александра Борисовича было предано земле на Ваганьковском кладбище столицы.

Молодая вдова Александра Градского, 37-летняя Марина Коташенко, появилась на церемонии прощания в сопровождении охранников. Двоих сыновей пары семи и трех лет на траурное мероприятие было решено не приводить.

Марина Коташенко была одета в черный пуховик, а ее голову покрывала объемная яркая шапка красного цвета, которую она сняла в помещении театра, сообщает «Комсомольская правда».

Вдова Александра Градского решила отказаться от траурного головного убора. И присутствовала на прощании с непокрытой головой, распустив свои роскошные белокурые локоны.

Напомним, Марина Коташенко прожила с Александром Градским восемнадцать лет. Но только незадолго до смерти мэтра стала его официальной женой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.