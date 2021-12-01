Где была молодая жена? Стало известно, что свои последние дни Градский провел в квартире с сиделкой

Ныне покойный Александр Градский и его супруга Марина Коташенко жили по разным адресам.

Во время церемонии прощания с Александром Градским, которая состоялась в эту среду, первого декабря, поклонники обсуждали щекотливый момент.

Пока желающие попрощаться с Александром Градским стояли на улице около театра «Градский холл», всплыла информация о том, что, когда его забрали на скорой помощи в больницу, рядом не было жены Марины Коташенко.

Как оказалось, в квартире за Александром Градским присматривала сиделка, которую помогла найти третья супруга Ольга. Музыкант поддерживал с ней дружеские отношения после развода.

Где же была все это время Марина Коташенко, на которой Градский официально женился перед смертью после восемнадцати лет брака?

Как оказалось, супруги жили по разным адресам. Марина Коташенко с двумя сыновьями любила проводить время в загородном доме. А Александр Градский, который был занят на съемках шоу «Голос», оставался в московской квартире.

По информации «Комсомольской правды», Александр Борисович своих близких обеспечил: у каждого из четверых детей от отца есть квартиры, у молодой вдовы — дом. Говорят, что осталось завещание на оставшееся имущество.

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