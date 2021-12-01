Пришла в сопровождении охранника: вдова Градского не привела маленьких сыновей на прощание с ним

В эту среду, первого декабря, в театре «Градский Холл» состоялась церемония прощания с Александром Градским.
Известный музыкант, народный артист России умер 28 ноября. Похоронили Александра Борисовича на Ваганьковском кладбище Москвы.
Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко появилась на церемонии прощания с покойным мужем в сопровождении охранника.
37-летняя последняя любовь Александра Градского была одна, сыновей от этого брака Градского на прощание было решено не приводить. Вероятно, в силу их возраста. Мальчикам только семь лет и три года.
Как сообщила журналист «Комсомольской правды», присутствовавшая на церемонии прощания в «Градский Холл», семилетнего Сашу и трехлетнего Ваню должны были привезти на Ваганьковское кладбище.
На церемонии прощания присутствовали взрослые дети от предыдущего брака Александра Градского с Ольгой Фартышевой — 35-летняя Мария и 40-летний Даниил. Они вместе стояли у гроба отца, принимали соболезнования. Позже спустились в зал.
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