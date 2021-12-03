«Всегда будет возвращаться»: какая одежда никогда не выйдет из моды, назвал Васильев

Сейчас наряды подобного плана на волне популярности, но их можно смело покупать с прицелом на долгие годы.

Одежда в военном стиле, или милитари никогда не выйдет из моды и в нее можно смело инвестировать с прицелом на будущее. Об этом рассказал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев.

Образ в этом актуальном направлении представили на подиуме программы, облачив в него участницу фэшн-преображения.

«Как вы заметили, наша героиня была переодета в стиле милитари. И цвет военный, близкий к хаки в ее платье из экокожи, и галун, который напоминает лампас генеральского костюма, говорят о том, что военная тема никогда не выйдет из моды и всегда время от времени будет возвращаться», — прокомментировал Александр Васильев.

В настоящее время стиль милитари — на взлете популярности. Сейчас актуальны лампасы, эполеты, крупные металлические пуговицы, жакеты, плащи и пальто, пошитые в стиле шинелей, бушлатов и мундиров, а также ботинки на тракторной подошве со шнуровкой, напоминающие берцы.

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