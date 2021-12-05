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«Было вульгарно»: Татьяна Тарасова осталась не в восторге от Ксении Бородиной

Накануне прошел эфир очередного выпуска «Ледникового периода».

«Было вульгарно»: Татьяна Тарасова осталась не в восторге от Ксении Бородиной
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

В этом году одной из участниц популярного шоу «Ледниковый период» стала Ксения Бородина. На лед она выходит в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. По итогам очередного выпуска пара стала одним из аутсайдеров по итогам оценок жюри.

Бородина и Соловьев вышли на лед с номером под песню Елены Ваенги «Курю». Ксения предстала в образе сельского продавца продуктового магазина, а Дмитрий – покупателем. Позже телеведущая призналась, что осталась довольна номером, а вот Татьяне Тарасовой он не понравился.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. Скриншот: instagram.com/dmitry_solovyev

 «Чтобы мое здоровье было в порядке, я поставила такие оценки, потому что было вульгарно», — сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Напомним, в этом же выпуске «Ледникового период» Агата Муцениеце довела до слез зрителей и членом жюри, а Даня Милохин получил комплимент от Татьяны Навки.

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