Влилась в роль: Бородина оказалась идеальной продавщицей сельмага в «Ледниковом периоде»

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев примерили на себя новые роли в «Ледниковом периоде». Пара каталась под композицию Елены Ваенги «Курю».

«Я должна была изобразить продавщицу, у которой последний шанс кого-то соблазнить», — рассказывает Бородина.

Роль явно пришлась Ксении по вкусу, она так прониклась идеей, что направила всю свою энергию на партнера. Красная юбка, такая же помада и леопардовый лонгслив, как символ последнего шанса – все сошлось.

Недавно пережившая развод Ксюша превзошла сама себя: никаких падений и помарок.

Образ идеально подошел Бородиной, сошлись во мнении члены жюри. Тем не менее, Татьяна Тарасова поставила паре 5,7 за технику и 5,8 за артистизм.

Почему? А вот в чем причина:

«Как говорила моя бабушка, было немного вульгарно», — коротко объяснила судья.

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