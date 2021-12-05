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«Мама, привет»: Агата Муцениеце довела до слез поклонников ледового шоу

Актриса принимает участие в «Ледниковом периоде».

«Мама, привет»: Агата Муцениеце довела до слез поклонников ледового шоу
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

В очередном этапе «Ледникового периода» Агата Муцениеце и Александр Энберт вышли на лед под песню Анжелики Варум «Мама». Перед началом номера актриса позвонила своей маме, которая живет в Риге, а затем передала телефон на трибуны. Мама звезды следила за ее катанием по видео.

«Мама, привет!» — сказала Агата, показав ей зал, зрителей, жюри.

Агата Муцениеце и Александр Энберт
Агата Муцениеце и Александр Энберт. Скриншот: youtube.com/Ледниковый период

Задумка довела до слез многих зрителей и даже Татьяну Навку.

«По-человечески откатали, хороший номер с трогательными элементами», — сказала Тарасова после номера.

Впервые с начала шоу Агата и Александр получили наивысший бал.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ледникового периода» Александр Энберт в паре с актрисой Ольгой Кузьминой стали победителями проекта.

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