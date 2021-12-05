«Классный ты!»: Татьяна Навка расхвалила Даню Милохина

В очередном выпуске «Ледникового периода» Даня Милохин и Евгения Медведева набрали максимальные 12 баллов. Пара – в тройке лидеров проекта. На этот раз они выступили под песню «Башня», которую Милохин совместно с группой «Мумий Тролль» представили месяц назад.

В восторге от выступления остались все члены жюри, а Татьяна Навка и вовсе расхвалила Милохина.

«Дань, ты и катаешься, и поешь, и танцуешь, и парень ты крутой. Вообще завидный жених! Поклонниц огромное количество, классный ты!» — сказала Навка.

Напомним, в этом же выпуске шоу Агата Муцениеце и Александр Энберт выступили под песню Анжелики Варум «Мама», а актриса позвонила своей маме по видеосвязи прямо во время номера.

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