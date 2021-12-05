Львица? Сама Алла Борисовна? Михеева сменила имидж, сделав пышные кудри в духе Пугачевой

Алла Михеева знакома многим телезрителям по передаче «Вечерний Ургант», где она ведет рубрику «Острый репортаж». Звезда редко экспериментирует с имиджем, предпочитая длинные белокурые волосы.

Обычно знаменитость ходит с прямыми или немного волнистыми локонами, однако на этот раз Алла решила резко изменить свой образ. Михеева накрутила крутые кудри и уложила их в пышную гриву, напомнив своим стайлом Аллу Пугачеву в молодости.

Сейчас же Алла Борисовна предпочитает скромное прямое каре с челкой. В таком виде она недавно появлялась в театре на спектакле с участием своего внука Никиты Преснякова.

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