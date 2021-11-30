Кружевной фартучек и белые носочки: Михеева в образе взрослой школьницы пришла на вечеринку Dior

Алла Михеева отметилась на звездной вечеринке Dior в Москве. Ведущая «Вечернего Урганта» пришла на светскую тусовку в стиле взрослой школьницы.

Звезда ТВ примерила белую рубашку и кружевной сарафан-фартучек, примерно такой, в каких ходили школьницы в советское время на линейки (только белые). Также знаменитая блондинка облачилась в ботинки челси – хит этой осени. И не забыла про интересную деталь – белые носочки, которые выглядывали из-под обуви.

Отметим, что тренд на одежду в стиле школьной формы в этом сезоне ранее озвучил стилист и ведущий Александр Рогов. Он также заметил, что сейчас очень актуальны пайетки, принт в клетку, все виды твида, огромные сумки и полуприлегающие свитера и жакеты (облегающие модели – прошлый век).

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