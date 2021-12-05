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Трехметровый диван, камин и два этажа: как выглядит квартира, которую Михеева купила родителям

32-летняя ведущая приобрела недвижимость в Кузбассе.

Трехметровый диван, камин и два этажа: как выглядит квартира, которую Михеева купила родителям
Алла Михеева. Фото: Global look press

Алла Михеева провела свое детство в Кемеровской области в Междуреченске, тут до сих пор живут ее родители. И именно здесь ведущая «Вечернего Урганта» купила своим родителям квартиру.

Как она выглядит после ремонта и составления интерьера звезда показала в личном блоге. На видео звезда с гордостью демонстрирует двухуровневую роскошную жилплощадь в светлых тонах.

В зале Алла Михеева установила электронный камин и трехметровый белоснежный диван, приобрела для кухни дорогую мебель и технику. На втором этаже квартиры организовала для родителей спальню, где мило позаботилась о том, чтобы даже телевизор можно было поворачивать в сторону кровати.

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