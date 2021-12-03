Как свежа! Пугачева без парика в стильном вязаном свитшоте предстала в свете с внуком

Никита Пресняков сыграл главную роль в спектакле «Безымянная звезда» Московского губернского театра. Пару на сцене ему составила актриса Анна Снаткина. Такое событие не смогла пропустить бабушка артиста Алла Пугачева.

Звезда посмотрела постановку и появилась за кулисами, чтобы поддержать сына Кристины Орбакайте, сделав с ним памятный снимок.

Алла Пугачева вышла в свет в ажурном вязаном свитшоте кипенно-белого цвета и светло-голубых джинсах. При этом на народной артистке не было привычного пышного парика, а ее голову венчало скромное каре с челкой из натуральных волос.

Как отмечала ранее Эвелина Хромченко, модные в настоящее время оттенки белого отлично освежают внешний вид и практически всегда выглядят на модницах торжественно. Кроме того, они визуально молодят.

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