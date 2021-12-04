Сложный принт: Татьяна Навка с дочерью Сашей поддержали тренд на пижамы в повседневной жизни

Спортсменка встречала в Дубае свою маленькую наследницу Надю Пкскову.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Дмитрия Пескова – Татьяны Навки – появилась фотография в объятиях старшей дочери. Саша Жулина прильнула к родительнице в пижаме.

К слову, сама Татьяна Навка тоже облачилась в пижаму сливочного оттенка. Карта звездного неба была нанесена на пижаму фигуристки. А у ее наследницы пижама была расписана картинами саванны и ее обитателей.

Отметим, что такой дизайн характерен для модного дома Christian Dior. Жулина дополнила пижамный костюм золотыми серьгами-конго, черной сумочкой на плечо и белоснежными кедами.

А ее мама с пижамой надела тапочки с металическими деталями. Также Навка взяла в руку сумочку Prada с серебристыми стразами.

«Встречаем вместе с Сашей нашу маленькую звезду. Главную актрису Надю Пескову!»

«Такие красотки, супер!», «Классные и трудолюбивые! Танюшка и детки умнички», «Вам так красиво», «Как сестренки», «Такие красивые девушки», «Необычные наряды, но вам подходят», «Такая Саша взрослая уже», «Вау! Дизайн пижамы просто бомба», – написали поклонники Навки.

Напомним, ранее Татьяна Навка предстала в силуэтном платье из хлопка с принтом «мильфлер» в сумерках Дубая. Фигуристка выбрала наряд, подчеркивающий стройность блондинки.

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