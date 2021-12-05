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«Несчастная любовь»: Бедрос Киркоров объяснил, почему Дима Билан выходит пьяным на сцену

Как отметил артист, так себя вести музыкант не имеет права.

«Несчастная любовь»: Бедрос Киркоров объяснил, почему Дима Билан выходит пьяным на сцену
Бедрос Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Бедрос Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему Дима Билан выходит порой пьяным на сцену.

Дима Билан
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

«Пьяный человек на сцене — это ужас. Артист не имеет права. Могу сказать открыто, что он не Филипп Киркоров и не Николай Басков. Но у него есть артистический талант».

Бедрос Киркоров

Как отметил Бедрос Киркоров, Дима Билан с раннего возраста начал петь. «Но мы не знаем по какой причине он так себя ведет. Может быть — несчастная любовь. Может быть, что-то случилось. Можно было простить, если бы случай был первый», — заметил отец Филиппа Киркорова.

Напомним, что Дима Билан не так давно угодил в скандал в Казахстане. Он вышел пьяный на сцену.

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Бедрос КиркоровДима БиланКазахстанПрограмма "Ты не поверишь!"Филипп Киркоров