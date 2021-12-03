«Было же время»: Дима Билан вспомнил, как зажигал с Александром Градским под песни Майкла Джексона

В одной из последних Stories личного микроблога исполнителя Димы Билана появился ролик с участием недавно ушедшего Александра Градского. Таким способом Билан показал, как ему не хватает маэстро.

Певец вспомнил, как в одном из выпусков «Голоса» он вместе с Дмитрием Нагиевым пустился в пляс под песню Майкла Джексона. А позже не удержался и начал танцевать Александр Градский.

«Билли Джин», танцуют все! Градский, Билан Нагиев. Было же время…», — отметил артист.

К слову, к танцам знаменитостей присоединилась еще и певица Пелагея. Исполнительница и наставница шоу «Голос» обнимала Александра Градского.

Дима Билан искренне радовался за веселящегося композитора, который не побоялся и дал волю своим эмоциям, как и его молодые коллеги.

Напомним, ранее Дима Билан рассказал о своем предчувствии смерти Александра Градского. Накануне кончины артиста Билан выпил слишком много алкоголя и не смог сдержать слез.

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