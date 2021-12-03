«Постараюсь его не заметить»: Билан поделился, как будет отмечать юбилей

24 декабря популярному певцу Диме Билану исполнится 40 лет. Артист поделился с прессой, что широко праздновать юбилей не планирует.

«Мужчины, по традиции, не отмечают особо 40 лет. Наверное, я постараюсь его не заметить. Тем более перед моим днем рождения проходит большое количество концертов и съемок, поэтому часть праздника уже проживаешь», — цитирует Билана РИА Новости.

Конечно, певец не исключает, что кто-то из коллег или поклонников устроит ему пышный сюрприз. А сам он в этот день выйдет на сцену, где и привык отмечать свои дни рождения.

Напомним, несколько дней назад певец оскандалился тем, что вышел на сцену в нетрезвом состоянии. После он разоткровенничался в своем блоге, что сильно устает от получаемых нагрузок. Многие звезды поддержали 39-летнего артиста.

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