«Ностальгировал в те дни»: Билан показал уникальные кадры с Градским, не вошедшие в эфир «Голоса»

Как отметил певец, музыкант вспоминал, как они познакомились.

Певец Дима Билан в Instagram опубликовал уникальные кадры из шоу «Голос» с Александром Градским, которые не вошли в эфир популярного проекта.

«Тот самый момент, который не вошел в выпуск «Голоса»! Очень хочу, чтобы он остался в памяти! Александр Борисович в последнюю нашу встречу вспоминал, как мы познакомились. Он часто ностальгировать в те дни, и кто бы мог подумать, что эти слова и наставления мы услышим в последний раз». Дима Билан

Как отметил Билан, впереди еще выпуск «Голоса» с Градским, дальше прямые эфиры.

«Я в растерянности и не представляю мир «Голоса» без него. Но мы должны в память о нашем дорогом А.Б. довести его последнюю работу до конца», — заметил Билан.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он – народный артист России.

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