Русоволосая Ветлицкая и жгучая брюнетка Понаровская: в Сети обсуждают архивное фото звезд

Мало кто помнит, но когда-то звезды 90-х Ирина Понаровская и Наталья Ветлицкая работали в паре. Вместе они выступали в качестве ведущих национальной музыкальной премии «Овация».

Эта награда считалась одной из самых престижных в этой области практически весь период ее существования – с 1992 года по 2007 год включительно.

Вспомнить былые времена решила Ирина Понаровская, опубликовавшая в своем блоге архивный кадр с Ветлицкой. Этот снимок немало удивил пользователей Сети, ведь вместо знакомой блондинки Ирины на нем предстала жгучая брюнетка со стрижкой каре. Наталья же и вовсе оказалась русоволосой девушкой.

Напомним, зимой звезда вернулась на российскую сцену с розовыми локонами, хотя полюбилась отечественному зрителю блондинкой. В настоящий момент Ветлицкая переживает непростой период. Приехав домой в Испанию, она сильно заболела, врачи не исключают у нее коронавирус.