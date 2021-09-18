«Неприятная и грустная ситуация»: Наталья Ветлицкая сорвала концертный тур по городам России

Певица отказалась пройти вакцинацию, поэтому просто не может въехать в родную страну.

Певица Наталья Ветлицкая в Instagram объяснила, почему не состоится ее гастрольный тур по городам России.

Как отметила звезда, в марте прошлого года, когда началась пандемия, она оказалась в Испании. Исполнительница сразу предложила концертной организации вернуть людям деньги за уже купленные на ее концерты билеты. Однако фанаты денег не увидели. Концерты просто перенесли на год.

По словам Ветлицкой, чтобы ей попасть теперь в Россию и спет перед поклонниками надо сделать прививку от коронавируса. Она ее делать наотрез отказалась. По ее словам, это личное право и личная ответственность каждого человека.

«Для меня это очень неприятная и грустная ситуация, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на концерты, но повлиять на это, к сожалению, я не в силах». Наталья Ветлицкая

Напомним, что в свое время Наталья Ветлицкая с помпой анонсировала свои концерты в городах России. Сейчас зрители могут вернуть свои деньги за выступления, которые точно не состоятся.

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