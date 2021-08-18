«Наташа, с днем рождения!»: Бондарчук показала, как Ветлицкая выглядела в юности

Модель Светлана Бондарчук в Instagram поздравила с днем рождения свою давнюю подругу певицу Наталью Ветлицкую. Она разместила снимок, на котором находится вместе с исполнительницей в далекой юности. Кадр был сделан примерно 30 лет назад. На снимке и Бондарчук, и Ветлицкая еще совсем молоденькие красавицы.

«Наташа, с днем рождения!» — поздравила подругу с 57-м днем праздником Светлана Бондарчук.

«Ветлицкая – это российская Ким Бейсингер. Такая же тонкая чувственность и эстетичность. До сих пор слушаю ее песни. С такой легкой надломной хрипотцой. С днем рождения нашу Наташу», «Боже, какие вы на этом снимке красотки. Да и сейчас такие же красавицы. Словно и не изменились», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Наталья Ветлицкая много лет проживает в Испании. При этом она говорила, что хочет возобновить свою творческую карьеру в России. Правда, ее планы спутал коронавирус. Многие гастроли пришлось отменить.

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