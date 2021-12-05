«Что-то под конец хвалить всех начал»: Агутин рассказал о последних днях жизни Градского

Певец Леонид Агутин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о последних днях жизни музыканта и своего коллеги Александра Градского.

«Что-то под конец всех хвалить начал. Я думаю, что не к добру. Прямо хвалит и хвалит. Почти не ругается. Странно как-то». Леонид Агутин

Как отметил Леонид Агутин, он сам предчувствовал что-то нехорошее. «Я слышал внутренний голос. Как будто Градский говорит: «Ну что стоишь. Езжай по делам своим. Чем ты там занимаешься?» Самочувствие у него было ужасное. Но его было невозможно заставить заняться собой. Прямо с кровати в кресло. Говорил: «Я буду работать и все», — сказал певец.

Напомним, что Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

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