«Там такая боль!»: в шоу «Голос» показали, как заплакал Градский

На Первом канале вышел один из последних прижизненных выпусков проекта с участием маэстро.

В юбилейном, десятом сезоне вокального шоу «Голос» в креслах жюри оказался «золотой» состав наставников — Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. Но 28 ноября не стало Александра Градского – музыкант умер от кровоизлияния в мозг. И Первый канал посчитал своим долгом показать те выпуски, которые удалось снять еще при жизни артиста.

И первый из последних в жизни Градского выпусков начался с минут памяти легендарного артиста. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев произнес пронзительный монолог.

«Для нас Градский был не только наставником проекта, он был наставником по жизни — мудрый, непреклонный, бесстрашный. Но при этом остро чувствующий каждого. Несмотря ни на что, маэстро отдавался делу, которое любил.

Его подопечные на протяжении всего проекта были под его сильным непобедимым крылом, даже в те моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки, считал это своим долгом.

А мы в свою очередь считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир», — произнес Нагиев.

В программе показали сюжет, посвященный Градскому-наставнику. Его эмоции, чувства, решения и порывы – получилась ретроспектива по всем предыдущим проектам «Голоса», в которых поучаствовал маэстро за свою жизнь.

А закончили специальный репортаж слезы Градского, которые он не смог сдержать после выступления Патриции Кургановой в 2015 году. «Там такая боль!», — сказал артист, его голос дрожал. Он встал и покинул студию.

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