«Дети с Мариной в основном живут за городом»: что при жизни говорил Градский о сыновьях от молодой жены

Александра Градского не стало 28 ноября. Он скончался в возрасте 72 лет. У музыканта осталась жена Марина Коташенко с двумя маленькими детьми на руках: Александр-младший появился на свет в 2014 году, а Иван в 2018-м. Теперь все заботы о сыновьях возьмет на себя вдова Александра Борисовича.

В память о именитом артисте журналисты вспомнили самые личные интервью Градского, в которых он рассказывал о своих младших детях. Наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале с появлением в семье малышей получил еще одну возможность почувствовать себя молодым отцом. Вот, что он говорил о своих детях при жизни.

«Они замечательные. Моим старшим детям уже достаточно прилично лет, и я снова вспоминаю всю эту историю. И очень меня это веселит. Вот Сашка… выучил около 100 стран и их столицы, а еще 70 не знает, просит у меня спросить его о них, и, когда отвечает не сразу и у него заминка, я делаю вид, что не замечаю, как он подглядывает в книжку», — рассказывал Градский об увлечениях их с Мариной старшего сына.

Музыкант не скрывал, что всегда много работал. Но и о близких, тем более о красавице-жене и их общих сыновьях он не забывал.

«Дети с Мариной в основном живут за городом. Это не Москва, там все занятия в шаговой доступности. И за день Сашка успевает 5–6 кружков посетить», — говорил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

В том же интервью артист уточнил, что сам выбрал имя для младшего сына.

«Марина почему-то считала, что это не очень хорошее имя, а я объяснял, что у него много разных вариантов ласкательных — Ванюша, Ванечка, и сейчас она привыкла и уже по-другому себе это не представляет», — заверил Градский.

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