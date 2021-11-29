«Должны быть такие»: Михеева после советов Хромченко отметилась в джинсах – хите этой осени и кроссовках Dior

Алла Михеева в обыденной жизни предпочитает простые, но модные городские образы.

Алла Михеева подержала тренд на джинсы-трубы, который ранее озвучивала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ведущая «Вечернего Урганта» предпочитает появляться на телевидении в красивых женственных платьях, однако в обыденной жизни делает ставку на удобство. Поэтому чаще облачается вне съемок в комфортные брюки, джинсы, спортивные костюмы.

Джинсы-трубы весьма отвечают требованиям современных женщины, которые хотят чувствовать себя комфортно и модно одновременно. Они имеют свободный крой, поэтому приятны в носке. А еще хорошо сидят абсолютно на любых типах фигуры.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — высказывалась про них Эвелина Хромченко.

Алла Михеева сочетала модные брюки из денима с пушистым белым джемпером и светлыми кроссовками с золотистыми элементами Dior, а также сумочкой той же люксовой марки.

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