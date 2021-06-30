Алла Михеева: «Люблю баловать родителей — купила им квартиру, делаю ремонт»

Недавно Алла Михеева переболела коронавирусом: на время лечения телеведущая самоизолировалась дома, а настроение ей поднимал… Шнапс. Именно так зовут французского бульдога, который красуется вместе со своей знаменитой хозяйкой на фотографии.

Благодаря моральной поддержке этого очаровательного пса, которого поклонники Михеевой именуют Шнапсом Алловичем, у создательницы «острых репортажей» теперь все в порядке со столь нужными сейчас антителами.

«Иван Андреевич — стойкий оловянный солдатик»

— Алла, поздравляем вас с антителами! Говорят, при ковиде, как при беременности, часто меняется настроение. Было такое?

— Спасибо! Я беременной не была, поэтому сравнивать эти состояния не могу. Но настроение во время болезни постоянно менялось. Самый неприятный момент был, когда не смогла различать запахи и вкусы. Аппетит пропал, даже когда пила апельсиновый фреш, чувствовала горечь. Желаю всем, кто заболел, чтобы потеря обоняния и аппетита были самыми тяжелыми последствиями.

— Как вы перенесли болезнь?

— Форма коронавируса, который был у меня, называется легкой. Температура держалась только один день — 38,1. Я хорошо пропотела, и, видимо, температура убила этот вирус. Дальше слегка лихорадило — от 36,2 до 37,1. Было грустно в одиночестве, так как я самоизолировалась, но рядом был Шнапс, он и веселил меня. На седьмой день я уже лучше стала себя чувствовать, поэтому друзья приезжали и садились на улице на лавочку под балкон. У меня они потрясающие! Привозили в подарок суши и симпл-димпл (разновидность кнопочного прибора-антистресса. — Ред.) — это самая популярная игрушка сейчас у молодежи.

— Многие говорят, что до болезни не хотели прививаться, но, переболев коронавирусом, изменили свое мнение. Вы не вакцинировались?

— Я не прививалась, оттягивала этот момент. Потому что длительный период не заболевала, даже после того, как контактировала с людьми, у которых потом диагностировали ковид. Думала, что у меня высокий иммунитет. Но, видимо, за весну он ослаб, и я подхватила «корону». Могу сказать, что с удовольствием не проживала бы эту болезнь второй раз. Когда антитела начнут заканчиваться, то привьюсь. Я не могу советовать, так как не врач. Но, может, мой пример кому-то поможет принять верное решение.

— У вас в шоу сначала Иван Ургант переболел, потом вы…

— Иван Андреевич — стойкий оловянный солдатик, потому что он работал всю пандемию, контактировал с гостями. И он большой молодец, что так долго продержался. У нас много «антительных» коллег в «Вечернем Урганте».

— Вы вычислили человека, от которого заразились?

— Вычислила! Пристыдила: почему, как узнал, сразу не сообщил? Просьба ко всем: не скрывайте, когда узнаете о болезни, звоните и пишите всем, с кем общались. Тем, кто сейчас болеет, желаю скорейшего выздоровления. Знаю по себе: как болезнь закончится — настроение вернется. Вы сможете ходить в спортклуб, в кафе, на прогулку и начнете еще больше ценить маленькие радости и прелести жизни.

— Как перестроился в связи с пандемией процесс съемок «Острого репортажа»?

— Все стали тщательнее относиться к здоровью. Накануне мероприятий сдаем ПЦР (тесты на коронавирус. — Ред.). Стали больше снимать уличных мероприятий. Вспомните хотя бы байкальскую рыбалку! Мы стали более заботливыми, чем были раньше, стали тщательнее соблюдать правила гигиены. Но это же все неплохо!

— Говорят, вы востребованы и как ведущая мероприятий. Но в отличие от коллег не показываете эти моменты в соцсетях…

— Да, меня приглашают! Вот и сегодня иду на юбилей. Мне повезло, что я два в одном: недавно вела свадьбу и снимала «Острый репортаж» там же. Быстро переодевалась, мой гример Аня меняла мне макияж и прическу — и вот я уже выхожу вести свадьбу. Меня часто ассоциируют с Иваном Андреевичем Ургантом, мы с ним много ведем мероприятий. И с Сашей Гудковым вели: и юбилеи, и свадьбы, и крестины — играли в ручейки, проводили конкурсы.

Приглашают и на городские, и на благотворительные мероприятия. К счастью, меня любят и хотят видеть, а я всегда с душой подхожу к работе. И, конечно, перед каждым ведением — тесты. У меня с собой всегда две коробки корейских тестов. Как жизнь показала, они моментально выдают верный результат. В Инстаграме я, правда, эти моменты не показываю: во-первых, потому что ленюсь, во-вторых, частные мероприятия — это личные истории людей.

«Домогательства обходят меня стороной»

— Из-за пандемии и в кинотеатры люди стали ходить реже. А как у вас? Посмотрели уже фильмы, которые получили «Оскар» в этом году?

— Не успела. Решали, пойти на «Отца» или на «Чернобыль». Мы выбрали «Чернобыль». Но в ближайшее время хочу посмотреть «Отца», потому что там играет мой любимый Энтони Хопкинс.

— Многие благодаря пандемии стали получать дополнительное образование, так как свободного времени стало больше. Помню, вы учились в актерской школе в Лос-Анджелесе…

— В Америке я отучилась давно. Сейчас развиваюсь дальше — занимаюсь в киношколе «Индустрия» Федора Бондарчука. Учеба продолжается два года, из-за пандемии был перерыв на полгода, поэтому я все еще на первом курсе. Решила, что это хорошее дополнение к моему театральному образованию. В киношколе у нас потрясающие педагоги. Мой мастер Михаил Врубель (продюсер сериала «Чики», фильмов «Лед», «Призрак», «Вторжение», «Притяжение». — Ред.) — жесткий педагог, но мы его любим и уважаем. И у нас гениальнейший педагог по истории кино Дмитрий Куповых. Мне все очень нравится!

— То есть скоро ждать вашего появления на киноэкране?

— Да, у меня утверждены две кинороли. Но расскажу о них позже, перед премьерой.

— Были ли киносценарии, от которых в последнее время отказывались? Если да, то от каких?

— От сценариев, на которые не хватало времени. Были проекты, которые мне нравились, но они замораживались. Были те, в которых я сомневалась — совещалась с Иваном Андреевичем и, узнав его мнение, принимала решение отказаться. Случалось, что я не проходила пробы. По-разному было — как у любой актрисы.

— Вы вновь вошли в сотню самых сексуальных женщин страны по версии журнала MAXIM. А красивые актрисы сейчас часто признаются в домогательствах. Случалось в вашей жизни такое?

— Тьфу-тьфу-тьфу! Я люблю жизнь, меня жизнь любит, поэтому нехорошие моменты меня обходят стороной.

— А вы в случае чего сможете за себя постоять?

— Смогу! Но мне кажется, что я действую на опережение и не допускаю провокаций. У меня не было никогда ни одной неприятной ситуации на работе, никогда не слышала неприятных слов в свою сторону.

— Кстати, в популярном приложении для знакомств Тиндер есть ваши фотографии. Вы там зарегистрированы?

— Нет! Я никогда не регистрировалась в Тиндере. Не было такой цели и желания. Но если кто-то с помощью моей фотографии создаст пару и выйдет замуж, буду рада, что помогла.

«Папа больше не ругает»

— Недавно вы стали гостьей интернет-шоу «Контакты». После вашего разговора с ведущим Антоном Шастуном сложилось впечатление, что у вас очень теплые отношения с папой…

— Я счастливый человек: у меня такие любящие, любимые, самые лучшие родители! И сестра! С папой и правда отличные отношения, они стали более теплыми лет в пятнадцать, когда я уехала от родителей (Алла жила в Междуреченске Кемеровской области. — Ред.) в Питер учиться. До этого папа мой был строг. Каждое утро надо было заправлять кровать, мы с сестрой Анькой дежурили по дому, мыли посуду — день я, а день она.

Зато, когда я стала жить одна, то оказалась социализированным человеком, приученным к порядку. Я умела приготовить еду, позаботиться о себе! И сразу оценила родителей, поняла, что их строгие правила дали мне путевку в жизнь. Так отношения с мамой и папой резко превратились в дружеские и теплые. С папой и мамой мы созваниваемся каждый день. Чаще звоню папе, если он за рулем, то передает трубку маме.

— А сейчас папа может вас за что-то поругать?

— Он меня уже не ругает, потому что я все делаю правильно. А вот моей старшей сестре делает замечания по поводу того, как надо воспитывать детей, тратить деньги. Она мне иногда звонит, просит помочь решить с папой тот или иной вопрос. Конечно же, просит при этом не говорить, что это она попросила. Мы все друг друга выручаем. Потому что у нас очень хорошая и дружная семья.

— Балуете родителей?

— Честно? Балую.

— Знаю, раньше вы баловали их путешествиями. А сейчас?

— Папе подарила машину. Сейчас купила родителям в Междуреченске уютную двухэтажную квартиру, делаю ремонт. Помогает мне дизайнер из Москвы Аня, с которой я уже обустроила свою столичную квартиру. Предложила ей сибирский проект, и Аня взялась! Слетала, оценила обстановку, сделала проект. Сейчас в Москве все под него заказываем.

— Основательно!

— У нас большая семья, у сестры пятеро детей. И я мечтала, чтобы мы могли собираться всей большой семьей дома. Вот для осуществления этой мечты все там и будет сделано.

— Многие успешные женщины фанатично пашут на работе, отодвигая ради карьеры на потом устройство личной жизни и рождение детей. Вы не из числа так называемых чайлдфри (люди, которые сознательно не хотят иметь детей. — Ред.)?

— Я нормальная. И не такая карьеристка, как остальные девушки, про которых вы говорите. У меня все идет своим чередом. Мы никуда не торопимся, и у меня все хорошо.

— Бывают мысли о том, что необходимо изменить жизнь? Теперь модно уже после 30 лет задумываться — верно ли живу, в чем смысл и так далее…

— Я очень счастливый человек. И всегда иду на опережение! Будучи студенткой театральной академии, я служила в театре, поэтому не переживала, что будет, когда окончу академию. Мне очень везло. Играя в театре, я стала осваивать профессию телеведущей — начала работать с Иваном Андреевичем на «Вечернем Урганте». И стала ведущей. Вела проекты «Ледниковый период» и «Ледниковый период. Дети», «Dance Революция», новогоднюю ночь на Первом. Я благодарна моей профессия за то, что дает мне широкий спектр знаний. У меня очень насыщенная жизнь в окружении умных, образованных людей, у которых я постоянно чему-то учусь…

— И у вас тоже учатся! Вот Анна Нетребко свои видеосюжеты в Инстаграме из разных точек мира называет «Острый репортаж»…

— Правда? Как приятно! Я рада, что наш маленький продукт в рамках передачи «Вечерний Ургант» приобрел какую-то самостоятельность. Я как-то увидела, что Филипп Киркоров в Инстаграме тоже говорит: «Снимаю острый репортаж!» Здорово, что «острый репортаж» стал именем нарицательным, о котором люди вспоминают, когда хотят осветить интересное событие.

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