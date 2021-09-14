Михеева поздравила Урганта с орденом кавалера в костюме с эффектом стройности самого модного цвета

Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии степени кавалера. Церемония состоялась в итальянском посольстве в Москве. Столь высокая награда настигла российского ведущего за несколько проектов, связанных с Италией. Один из самых заметных – новогодний спецвыпуск «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». В нем отечественные музыканты исполняли свои песни на итальянском языке. Это шоу стало хитом в Италии, его активно смотрели на YouTube, по стране пошла волна обсуждений, о программе написало множество изданий.

Соведущая программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева предстала в посольстве Италии в Москве вместе с ним. Звезда примерила по этому случаю брючный костюм самого модного цвета года по данным Института Pantone (наряду с серым) – солнечного желтого. Именно на этот оттенок предлагала обратить внимание Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». По ее мнению, данный тон способен поднять настроение своим летним флером. Однако ведущая предупреждала, что идет он далеко не всем и модницам стоит выбирать одежду в нем при дневном свете.

Также стилист лестно отзывалась о монохромных брючных костюмах, которые, по ее мнению, вытягивают силуэт и стройнят фигуру. Полным женщинам она советовала полуприлегающие модели или оверсайз.

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