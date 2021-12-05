«Снеговички-красотки»: Костенко нарядила дочек Тарасова в одинаковые комбинезоны

Недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали многодетными родителями. Они растят двух девочек – Милану и Еву и сына Алексея. В своем инстаграме Костенко показала свежее фото девочек, которых нарядила в одинаковые комбинезоны разных цветов.

«Собрала девчонок и отправила их гулять с мамой протестировать новинки и новые санки для погодков и двойни. В поселке очень снежно и по-зимнему сказочно», — написала Костенко.

Фанаты оценили кадр.

«Снеговички-красотки! Как куколки! Классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Дмитрий Тарасов признался, что трое детей – это не предел, они не собираются на этом останавливаться. К слову, у спортсмена есть 12-летняя дочь от предыдущего брака с Оксаной Пономаренко – Ангелина.

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