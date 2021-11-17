«Вы, ребята, спасли мне жизнь»: Бритни Спирс поблагодарила движение #FreeBritney

В сентябре 2021 года Бритни Спирс и ее фанаты узнали, что певица наконец освободится от 13-летней опеки своего отца и вновь станет юридически самостоятельным человек. А на днях суд официально отменил опеку над 39-летней артисткой.

17 ноября Бритни записала видео для Instagram, в котором рассказала, как теперь изменилась ее жизнь. Например, она впервые увидела наличные и смогла сходить в магазин за свечами.

«Я находилась под опекой тринадцать лет, — поделилась она. — Это действительно долгое время для того, чтобы быть в ситуации, в которой вы не хотите быть. Честно говоря, я просто благодарна за каждый день, за то, что могу получить ключи от моей машины и быть независимой».

Певица выразила надежду, что ее «маленькая история» окажет влияние на общество и приведет к изменениям в «коррумпированной системе». Затем она напрямую обратилась к движению #FreeBritney, которое активно выступало за то, чтобы Спирс снова стала свободной.

«Мой голос так долго звучал приглушенно и запуганно, и я не могла ничего сказать, но благодаря вам, ребята, общество узнало, что происходит, вы дали им всем понять. Я искренне думаю, что вы, ребята, спасли мне жизнь. Сто процентов», — подытожила Бритни.

О том, какие у поп-звезды были проблемы с законом, и как она оказалась под опекой, будучи взрослой, читайте в статье Teleprogramma.pro.

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