Оценил даже Valentino: Бритни Спирс помогла коту Степану стать звездой

Домашний питомец из мемов теперь стал полноценным блогером, к которому обращаются за рекламой.

После освобождения от опекунства отца Бритни Спирс опубликовала в личном микроблога фото довольного кота Степана из Украины, который уже был знаком пользователям Сети.

Бритни Спирс поделилась снимком Степана, намекнув на свое прекрасное настроение после овобождения. Кадр заметили представители модного дома Valentino.

Итальянский модный дом заказал рекламу своей сумки у хозяйки Степана через пару дней после публикации Бритни.

Вальяжное положение кота на фотографии теперь сопровождается серебристой сумочкой люксового сегмента.

Отметим, что коту Степану 13 лет. Он живет в Харькове и имеет собственных поклонников на территории стран СНГ. Однако после рекламы Бритни у Степана появились фолловеры и из других стран.

Напомним, ранее Бритни Спирс отпраздновала 40-летие в Мексике в компании 28-летнего бойфренда и друзей. Будущий муж исполнительницы устроил сюрприз возлюбленной.

Бритни получила фейерверк в свою честь и огромный торт в форме инициалов Спирс. Десерт был украшен съедобными цветами.

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