Бритни Спирс раскрыла имя дизайнера, который шьет ее свадебное платье

В ночь на 10 ноября скандальная американская певица Бритни Спирс выложила в Instagram фотографии себя в розовом тюлевом платье. В таком наряде экстравагантная артистка могла бы пойти и под венец, но она сразу остановила домыслы своих поклонников, заявив, что это еще не то самое платье.

«Нет, это не мое свадебное платье, а-ха-ха! — написала Бритни. — Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы тут говорим».

Напомним, в сентябре 2021 года Спирс узнала, что наконец освободится от опеки своего отца, под которой была 13 лет. Эта новость означает, что поп-звезда сможет снова распоряжаться своими деньгами и имуществом, а также личной жизнью — ранее она не могла выйти замуж без разрешения опекуна.

Бритни сразу же получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Сэма Асгари. Сейчас пара готовится к свадьбе.

Добавим, что в начале декабря Бритни исполнится 40 лет. Она уже была замужем и имеет двоих сыновей, однако бывший муж забрал их себе.

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