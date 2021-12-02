«Выделяется утонченностью»: Навка в романтическом платье с воздушной юбкой отметилась в Дубае

Фигуристка нарядилась в легкий наряд с рукавами-буфами в ОАЭ. Ее аутфит оценила стилист Марина Морикова.

Татьяна Навка привыкла много работать. Фигуристка не скрывает, что порой ей едва удается найти время на отдых. Она этой осенью успевала посещать светские рауты и вечеринки друзей.

Каждый раз спортсменка демонстрировала женственные образы. Она также успела принять участие в новогодней фотосессии. Но в декабре у нее наступила пора, когда работы прибавилось.

Накануне Навка улетела в Дубай. Она оставила дочку Надежду дома, так как поехала не отдыхать. В жаркой стране фигуристка покажет шоу «Спящая красавица». Накануне перед репетицией она смогла прогуляться по городу и поужинать в ресторане. Спортсменка отметилась в белом струящемся платье с рукавами-буфами. Наряд подчеркнул ее талию. Сланцы и блестящая сумка дополнили аутфит.

Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Марина Морикова.

«Татьяна Навка всегда выделяется утонченностью и женственностью образов. В этот раз она выбрала платье с рукавами-буфами и отложным воротничком. Такие платья можно найти сейчас во многих брендах. И это не случайно! Оно выполнено в стилистике cottage core, которая сейчас особенно популярна. Эта стилистика отсылает нас к корням и истокам, поэзии, уютным загородными чаепитиям и пикникам, сочетает в себе ретростилистику и романтику.

Мы ценим эти платья за то, что они актуальны как в городе, так и на отдыхе. Такие платья могут быть выполнены из тканей с цветочными принтами, горохом, отделаны отложными воротничками с кружевом, макраме. Часто такие платья украшают пуговицами со стразами и жемчугом. Такие платья часто называют tea dress (чайное платье), они появились в XIX веке, когда дамам было необходимо появиться для послеобеденного чаепития в чем-то менее формальном. С годами чайные платья видоизменялись: стали короче, ушел корсет. Тем не менее осталась женственность, трогательность, ретростилистика и уместность в любой обстановке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др.

Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.

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