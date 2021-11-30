Отметили успех: Татьяна Навка запечатлела свою маму в белоснежной шубе в центре Москвы

Фигуристка впервые показала отрывок из новой постановки на Красной площади. Поддержать ее приехали родные.

Татьяна Навка является одной из лучших фигуристок. Она не скрывает, что любит проводить время на льду. И хоть спортсменка давно не участвует в соревнованиях, она создает красочные ледовые представления.

Каждый год Навка гастролирует с новыми представлениями. Порой в них участвует ее дочка Надежда. Девочка только в этом году пошла в школу, но делает большие успехи в спорте и приносит домой медали.

На днях на Красной площади открыти ГУМ-каток. На мероприятии собралось большое количество знаменитостей: Стеша Маликова, Агата Муцениеце, Ксения Собчак, Марина Худина, Юлия Барановская и другие известные персоны.

Навка выступила на льду с Петром Чернышевым, показав отрывок из новой постановки «Лебединое озеро». Потом фигуристка пообщалась с журналистами и отправилась в домик, где отпраздновала удачное катание в компании друзей и родных.

Сначала она показала свою сестру Наталью, которая пришла с детьми. Родственница поздравила фигуристку. Также там была мама олимпийской чемпионки Раиса Анатольевна, которая предстала в белоснежной шубе оверсайз и с пуховым платком.

«Скоро Новый год! Ура! „Лебединое озеро“ мы начали! Первый прокат очень хороший, я считаю! Вот, снимай маму мою, маму! Я руки специально для мамы делала. Тебе понравилось? Мама меня специально подготавливала к этой роли всю жизнь. И вот наконец-то ее мечта сбылась! Она тренировала меня, как надо руками делать», — поделилась звезда. «Самое главное — руки! Лебедь же! А руки — это крылья!» — пояснила Раиса Анатольевна.

Поклонники восхитились моложавой мамой фигуристки. Многие также пришли в восторг от костюма Навки, которая была в шифоновом платье и ободке с перьями на голове. Напомним, что ее ледовое шоу «Лебединое озеро» пройдет с 25 декабря по 8 января в доме спорта «Мегаспорт».

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