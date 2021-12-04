В жемчугах и с вуалью: пополневшая Бузова в пудровом топе с воздушной юбкой засветила «аппетитный» бюст

Телеведущая выбрала образ в стиле ретро для нового эфира шоу «Х-Фактор» в Минске. Ее вид многих удивил.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в стране. Телеведущая привыкла доказывать все, что на многое способна. В этом году она активно принимала участие в новых проектах.

При этом артистка готовилась к концерту, но выступление пришлось перенести. Несмотря на то, что она уже успела отдохнуть в Париже и Стамбуле, недавно ей пришлось на время отказаться от работ и побыть в клинике.

На днях Ольга призналась, что поправилась, но надеется вернуться в форму. 4 декабря она появилась на съемках нового эфира «Х-Фактор» в Минске. Артистка не могла ни поддержать участников своей команды.

Каждый раз она выбирает яркие образы и на этот раз звезда выбрала ретро лук. Бузова облачиться в топ-бюстье и воздушную пудровую юбку. Бусы из жемчуга и босоножки дополнили образ. На ее голове была шляпка с вуалью.

Артистка скрыла слегка выпирающий живот, но поклонники заметили, что у нее пополнели руки. Более того, она блеснула роскошным бюстом.

«Вау», — восхитился один из ее подопечных. «Просто дива», — уже сама Оля похвалила одну из участниц.

Поклонники осыпали комплиментами звезду. Многим ее наряд пришелся по вкусу. «Прелестная леди», «Какая вы красивая глаз не оторвать», «Все бы хорошо, но руки такие мощные и пресса уже нет», «Вот это раздобрела», «Оль, ну наряд роскошный, как ни крути», — прокомментировали пост подписчики.

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